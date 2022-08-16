^
^
^
Приветствуем Вас на сайте электронной библиотеки RoyalLib.Com
На нашем сайте представлены книги для бесплатного скачивания в 5 электронных форматах: doc, rtf, fb2, html, txt.
Для удобства пользования библиотекой, имеется "читальный зал", Вы можете читать книги прямо на сайте, не загружая к себе на компьютер. Читалка позволяет настроить формат книги "под себя" - выбрать тип, размер, цвет шрифта, цвет фона, длину строки.
Функция закладки. Страницу, на которой Вы прерываете чтение, можете сохранить и при следующем посещении сайта продолжить чтение, не теряя времени на её поиск. Все сохраненные книги будут отображаться в блоке "Ваши закладки", который появится в левой части сайта.
Для поиска интересующей литературы рекомендуем пользоваться поисковиком по сайту, расположенным в верхней левой части страницы. Это самый простой и эффективный способ найти искомое: книгу, автора, серию книг. Если же интересуют книги определенного жанра, посетите эту страницу.
Если Вы точно не уверены что хотите почитать, воспользуйтесь навигацией по первой букве фамилии автора, названия книги, серии книг, расположенной в верхней части каждой страницы сайта, либо посмотрите отзывы о книгах, опубликованные читателями библиотеки, возможно, вы найдете для себя что-то интересное.
На нашем сайте представлены книги для бесплатного скачивания в 5 электронных форматах: doc, rtf, fb2, html, txt.
Для удобства пользования библиотекой, имеется "читальный зал", Вы можете читать книги прямо на сайте, не загружая к себе на компьютер. Читалка позволяет настроить формат книги "под себя" - выбрать тип, размер, цвет шрифта, цвет фона, длину строки.
Функция закладки. Страницу, на которой Вы прерываете чтение, можете сохранить и при следующем посещении сайта продолжить чтение, не теряя времени на её поиск. Все сохраненные книги будут отображаться в блоке "Ваши закладки", который появится в левой части сайта.
Для поиска интересующей литературы рекомендуем пользоваться поисковиком по сайту, расположенным в верхней левой части страницы. Это самый простой и эффективный способ найти искомое: книгу, автора, серию книг. Если же интересуют книги определенного жанра, посетите эту страницу.
Если Вы точно не уверены что хотите почитать, воспользуйтесь навигацией по первой букве фамилии автора, названия книги, серии книг, расположенной в верхней части каждой страницы сайта, либо посмотрите отзывы о книгах, опубликованные читателями библиотеки, возможно, вы найдете для себя что-то интересное.
Отзывы о книгах
√ Ofa, 2022-08-16 17:13:34
» Комментарий на книгу Скопец (Ракитин Алексей)
√ Николай, 2022-08-16 17:09:56
Только начал читать и опять... Ну 7 (семь) патронов в барабане нагана..
» Комментарий на книгу Ближний берег Нила, или Воспитание чувств (Вересов Дмитрий)
√ Krust, 2022-08-15 23:20:20
Очень хороший современный автор фэнтези. Странно что на этом сайте так мало его книг.
» Комментарий на книгу Пепел и сталь (сборник) (Сандерсон Брендон)
√ bonusVer, 2022-08-15 21:28:01
casino piЕџirme ateЕџi
» Комментарий на книгу Тихий уголок (Бигл Питер)
√ Таня, 2022-08-15 20:54:24
Читается легко. Красивая и нежная сказка, закончила читать с улыбкой на лице.
» Комментарий на книгу Чужая судьба (СИ) (Овсянникова Ирина)
√ ар-17, 2022-08-15 19:33:36
про книгу Форсайты от Зулейка Доусон наверно слышали.
А как вам фанфик -искать Голсуорси на ficbook.net
...В 26 Шерлок Холмс расследует пожар в картинной галлерее.
Сомс жив,а поджигатель оказался Филипп Босини,имитировавший смерть и 10 лет сожительчтвовавший с Ирен,пока ей не надоело
А как вам фанфик -искать Голсуорси на ficbook.net
...В 26 Шерлок Холмс расследует пожар в картинной галлерее.
Сомс жив,а поджигатель оказался Филипп Босини,имитировавший смерть и 10 лет сожительчтвовавший с Ирен,пока ей не надоело
» Комментарий на книгу «Сага о Форсайтах». Книга 1. (Голсуорси Джон)
√ ар-17, 2022-08-15 19:29:24
приятно знать,что 53 году Джун и Уинифред еще живы.
а на ficbook net (голсуорси сага о форсайтах)-фанфик,где в 26 Шерлок Холмс расследует пожар в галлерее Сомса.
Сомс жив.А подигателем оказался Босини !, имитировавший смерть,10 лет живший с Ирен,пока ей не надоело...
а на ficbook net (голсуорси сага о форсайтах)-фанфик,где в 26 Шерлок Холмс расследует пожар в галлерее Сомса.
Сомс жив.А подигателем оказался Босини !, имитировавший смерть,10 лет живший с Ирен,пока ей не надоело...
» Комментарий на книгу Форсайты (Доусон Зулейка)
√ bonusVer, 2022-08-15 18:20:56
tatil kГ¶yleri dГјnyasД±nda kumarhane
» Комментарий на книгу Милости просим, леди Смерть! (Бигл Питер)
√ muguch2, 2022-08-15 17:02:21
Книга достаточно интересна, а сайт хороший.
» Комментарий на книгу Пари (Чехов Антон)
Как минимум по этому тексту плачет стилистическая правка.
Не считая фактических ошибок вроде глагола "суть", употреблённого в единственном числе, в тексте нередко встречаются одни и те же слова в смежных предложениях. К примеру слова "нарочито", "обширный" и т.д., употреблённые подряд в 2-х предложениях. Затем, если авторы заявляют временем действия повествования 19 век, то всё должно этому соответствовать, и лексика тоже. В романе же царят какие-то буйные анахронизмы, часто употребляются слова и выражения, появившиеся никак не ранее 12 ХХ века, а то и новейший сленг, не могущий быть в ходу в веке 19-м. Выглядит это крайне нелепо и портит впечатление.
То же самое можно сказать о речи персонажей: простолюдин, употребив несколько просторечных слов, вдруг начинает изъясняться сложными интеллигентскими оборотами, что разрушает образ и опять же портит впечатление.
Сам сюжет любопытный и даёт богатые возможности, однако авторы не умеют создать атмосферу, не держат напряжения, повествование то и дело провисает. В общем и целом, впечатление удручающее.